Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı

Giriş: 23.04.2019 - 09:12 | Güncelleme:  

19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam kız kardeşi Ayça Tilki'yle Nişantaşı'nda görüntülendi. Tilki, bir dondurma firmasıyla yaptığı milyonluk anlaşma hakkında sorulara cevap vermek istemedi

  • 1Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    1|34

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam kız kardeşi Ayça Tilki'yle Nişantaşı'nda görüntülendi.

  • 2Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    2|34

    Milyonluk aracını şoförüne emanet eden Tilki, apar topar bindiği aracının arka koltuğunda görüntülendi.

  • 3Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    3|34

    Yeni çıkaracağı şarkısının en can alıcı sözlerini kardeşinin yazdığını söyleyen Aleyna Tilki, bir dondurma firmasıyla yaptığı milyonluk anlaşma hakkında sorulara cevap vermek istemedi.

  • 4Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    4|34
  • 5Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    5|34
  • 6Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    6|34
  • 7Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    7|34
  • 8Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    8|34
  • 9Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    9|34
  • 10Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    10|34
  • 11Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    11|34
  • 12Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    12|34
  • 13Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    13|34
  • 14Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    14|34
  • 15Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    15|34
  • 16Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    16|34
  • 17Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    17|34
  • 18Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    18|34
  • 19Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    19|34
  • 20Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    20|34
  • 21Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    21|34
  • 22Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    22|34
  • 23Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    23|34
  • 24Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    24|34
  • 25Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    25|34
  • 26Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    26|34
  • 27Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    27|34
  • 28Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    28|34
  • 29Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    29|34
  • 30Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    30|34
  • 31Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    31|34
  • 32Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    32|34
  • 33Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    33|34
  • 34Aleyna Tilki 'Milyonluk' soruyu yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
    34|34

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0