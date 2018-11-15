Aleyna Tilki'nin kış modası

Roma tatili sonrası İstanbul'a dönen Aleyna Tilki'nin kış modası dikkati çekti. Israrlı soruları yanıtsız bırakan ve kostüm seçmek için alışverişe çıktığını söyleyen genç şarkıcı, bol bol alışveriş yaptı