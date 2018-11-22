Aleyna Tilki: Star olunmaz, star doğulur

Şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. "Ben her gittiğim yerde starım" sözüne açıklık getiren genç şarkıcı, "Ben 'Star oldum' demedim. Star olmak, doğulup oluşan bir şeydir. Star olunmaz, star doğulur. Bu işler biraz ince işler, anlayan anlar. Daha benim yolum uzun" şeklinde konuştu