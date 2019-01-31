Aleyna Tilki: Yeni klibi ülkemizi tanıtmak için Türkiye’de çekeceğiz

Giriş: 31.01.2019 - 08:36 | Güncelleme:  

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı’nda objektiflere yanısıdı. Tilki, “Türkçe olan şarkı bitmek üzere, klibini ben yöneteceğim. Ülkemizi tanıtmak için Türkiye’de çekeceğiz” dedi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı’nda objektiflere yanısıdı. 

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    Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserinin sahne şovları toplantısını yapan Aleyna Tilki, çıkışta elindeki oyuncağıyla dikkat çekti. 

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    Yeni albümünün ABD’deki hazırlıklarının az kaldığını söyleyen şarkıcı, “Türkçe olan şarkı bitmek üzere, klibini ben yöneteceğim. Ülkemizi tanıtmak için Türkiye’de çekeceğiz” dedi.

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