Aleyna Tilki: Yeni klibi ülkemizi tanıtmak için Türkiye’de çekeceğiz

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı’nda objektiflere yanısıdı. Tilki, “Türkçe olan şarkı bitmek üzere, klibini ben yöneteceğim. Ülkemizi tanıtmak için Türkiye’de çekeceğiz” dedi