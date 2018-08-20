Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre barıştı

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre ile 2 yıldır görüşmüyordu. Bayram tatili için Bodrum'a gelen Ali Ağaoğlu oğlu ve Petek Ertüre ile buluştu böylece dargınlık sona erdi