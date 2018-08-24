Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar yeni bir aşka yelken açtı

İş adamı Ali Ağaoğlu'ndan iki ay önce ayrılan Duygu Su Gülpınar, yeni bir aşka yelken açtı. Duygu Su Gülpınar, Instagram'da yayınladığı romantik kareler ile galerici Reşit Bozkurt ile aşk yaşadığını duyurdu