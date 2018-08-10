Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Ali Kibar: "Biz bu paniği hak etmiyoruz"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar kurdaki oynaklığa ilişkin, "Ülkemizde insanlar kısa süreç endişesiyle hızlıca panik yapıyor. Biz bu paniği hak etmiyoruz. Ne ekonomimiz ne üretim sistemimiz bunu hak etmiyor. Kötü haberleri çok hızlı sahiplenip onun parçası olmayalım. Ülkemizin faydasına olacak şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız icap ediyor." dedi.

10.08.2018 - 12:14 | Güncelleme:

Kibar, AA muhabirinin Türkiye ekonomisine ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye'de son 16 yılda perçinlenen istikrarın belli bir refah artışı sağladığını anlatan Kibar, 80 milyonun hep birlikte elde ettiği bu refahın olumsuz haberlere ve kur kaynaklı spekülasyonlara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dolardaki artışı vatandaşlarının moral ve motivasyonunu düşürmek için kullanan kesimleri eleştiren Kibar, "Ülkemizde insanlar kısa süreç endişesiyle hızlıca panik yapıyor. Biz bu paniği hak etmiyoruz. Ne ekonomimiz ne üretim sistemimiz bunu hak etmiyor. Daha sağduyulu, serinkanlı olmalıyız. Kötü haberleri çok hızlı sahiplenip onun parçası olmayalım. Ülkemizin faydasına olacak şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız icap ediyor." çağrısında bulundu.

Dışarıdan yapılan spekülatif amaçlı yaklaşımlara alet olmamak gerektiğini ifade eden Kibar, "Dış kaynaklı spekülasyonlar ülkemizdeki kaynaklara finansal olarak yeniden girecek yabancı yatırımcıya, bu kaynakları çok daha ucuza sahiplenme fırsatı verecek. Kötü haberleri hemen sahiplenip felaket tellallığına aracı olarak aslında kendi gelirimize, kendi çocuklarımızın geleceğine ihanet ediyoruz. Biz mevcut değerlerimizi aşağıya çekmeye değil, yukarıya taşımaya çalışmalıyız." uyarısını yaptı.

"Her uçakta en az 5-10 bin dolar ülkeye kalacak"

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de devreye alınacağını anımsatan Kibar, Türkiye'nin sahip olduğu yeni yatırımları küçümsememesi gerektiğini söyledi.

Kibar, "İstanbul Yeni Havalimanı'na inen her bir uçakta en az 5 bin dolar 10 bin dolar ülkeye kalacak. Yabancısı gelecek, alışverişini yapacak ve bu ekosistemde oluşacak tüm o kaynak, o yatırımın geri ödenmesiyle, nihayetinde ülkeye muazzam bir eser kazandırmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Bu badireyi atlatacağız"

Türk ekonomisinin kur ve faiz kaynaklı bu badireyi de atlatacağını vurgulayan Kibar, "Biz ülkemize, devletimize ve özellikle de ekonomimize güveniyoruz. Bu güveni toplumun değişik kesimlerinde oluşturamazsak başkalarının yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri hedeflere kısmen maşa durumuna geliriz. Biz kurum olarak, gerek yapmakta olduğumuz yatırımları gerek iş planlarımızı, ülkemizle ilgili ticaretin daha iyiye gideceği formatta kurguluyoruz. İç pazarda bazı daralmalar olsa da ihracat piyasalarında daha aktif olarak bu süreci aşacağız. Daha önce aştık, yine aşacağız. Bu dönem aslında pek çok fırsatı da beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kurdaki volatilitenin ekonomideki işleyişi olumsuz etkilememesi için finansal risk yönetim enstrümanı anlamına gelen hedge mekanizmalarının etkin kullanılması gerektiğini anlatan Kibar, "Bugün büyük şirketlerimiz de, kobilerimiz de hedge mekanizmalarını kullanabilir. Bankacılık sistemimiz son derece güçlü ve dijital olanaklar sunuyor. Küçük işletmelerin hedge imkanları kullanmasına müsaade ediyor. Faizlerin arttığı bir ortamda bunun maliyeti artıyor ama kullanılamıyor diye bir şey yok." bilgilerini verdi.

"Enerji ve inşaat sorun yaşıyor"

Kendisinin iş yaşamı süresince çok önemli ekonomik çalkantılı dönemler gördüğünü anlatan Kibar, şu anda Türkiye ekonomisinin tamamının değil, enerji ve inşaat sektörlerinin sorun yaşadığını öne sürdü.

Kibar, "Türkiye'de şu anda metal sektöründe sıkıntı yok. Çelikte, tekstilde sıkıntı yok. Turizmde sıkıntı yok. Yani biz 'kriz' diyoruz her şeyi havuzun içine atıyoruz. Ülkemizin içinde değer yaratan birçok sektör var. Hem yabancı para biriminden değer yaratıyor hem de yerli para türünden." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin sanayide kullanılan enerji maliyetlerini uzun zamandır fonladığını ifade eden Kibar, bu konunun sanayi çevrelerinde ve kamuoyunda yanlış yorumlandığını kaydetti.

Kibar şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enerji maliyetini uzunca süredir devlet fonladığı ve desteklediği için esasında sanayinin üretimde kullandığı enerji dolar bazında düştü. Burada piyasada yaygın olarak dillendirildiği gibi yüzde 50'lik bir zam olmadı zaten. Sanayinin kullandığı doğalgazda aslında yüzde 50'lik bir zam olmadı. O sadece doğalgaz kullanan enerji santrallarının fiyattaki yansımasıdır. O santralların elektrik üretim maliyetindeki artış yüzde 15'tir ve kurun bu kadar hareketli olduğu bir dönemde bu çok normal. Çünkü zaten sen doğalgazda dışa bağımlısın.

İngiltere'de doğalgazda hane başına bu yıl 44 pound zam yapıldı. Türkiye'de kur bu haldeyken bile hane halkının faturasına artış yansımadı. Sanayide ve enerji üretim yerlerinde kullanacaklara kısmen yansıdı. Reel satın alma fiyatının tam yansıması şeklinde uygulanmadı. Herkes eleştirel tarafına bakıyor ama işin realitesine de bakmamız lazım. Maliyet yapısını da koymalıyız paçalın içine."

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 20 dakika önce
    Biri şu adama dolar kurunu söylesin!
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.