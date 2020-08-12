Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Transferle ilgili konuşan Ali Koç, "Transferler devam edecek. İhtiyacımız var. Hem içeri gelecekler, hem dışarı gidecekler var. Önemli olan 2 senede sağladığımız olan maaş bütçelerindeki düşüşü devam ettirebilmek. Önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

Transfer gündeminde olduğu iddia edilen Jose Sosa'yla ilgili de bilgiler veren Koç, "Bitmemiş bir transferi konuşmam. Sosa konusunda bana getirilen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi en iyi şekilde kullanmak durumundayız" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR'E CEVAP

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Ben olsam yapılandırma anlaşmasını imzalardım" sözlerine yanıt veren Ali Koç, "Ben olsam anlaşma yaparım diyorsun, sen daha 2010-11'de şampiyon kim, onu söyleyemiyorsun. TFF Başkanı Nihat Özdemir, içeriden haber sızdırıyor" ifadelerini kullandı.

"KÖŞEYE SIKIŞTIRILMIŞ VAZİYETTEYİZ"

Harcama limitlerine de değinen Koç, "Eşitlere aynı şekilde muamele yapmak gerekiyor. Bize Bankalar Birliği konusunda nasıl muamele yapıyorsan diğer bir kulübe de öyle yapılabilir. Köşeye sıkıştırılmış durumdayız. 64'ten 18'e inmek mümkün değil. Bu şöyle demek: Federasyon'a gidip diyeceğim ki Levent'te daireye taşın, 15-20 günde Mercedesleri bırak, işe bisikletle git, çalışan sayını da 50'ye indir. Sen bana her şeyi elinden çıkar, değerlerini değersizleştir, elindekileri çöpe at diyorsun. Bu düzeltilmeli"

"LİMİTLERLE İLGİLİ SIKINTI VAR, KASIMPAŞA'NIN YAŞADIĞI ORTADA"

"Limitlerle ilgili sıkıntı var. Kasımpaşa'nın yaşadığı ortada, her kulüp borçlu gibi davranılıyor. Bakıyorsunuz en borçsuz kulüp en düşük limite sahip. Talimatnameyi değiştirecek yer TFF'dir. TFF, 21 kulübün imzası lazım diyor. 19-20 takım kabul etti, iki tanesi kabul etmedi diye olmayacak mı? Bu nasıl demokrasi?"

"Puan cezası bir sonraki sezon veriliyor. Bu sezon bir takım 1 puanla şampiyon olsa puanı sonraki sezon siliniyor. 3 puanı o sezon silsen şampiyon değişiyor. Burada hata var. Çıkıp deseler ki ben rakiplerimden birinin kuvvetlenmesini istemiyorum, kabul edeceğim. Kasımpaşa'ya yapılan da oyun oynanırken kural değiştirmektir. Talimata göre yapsan eksi 450 çıkıyor. Bu olabilir mi?"