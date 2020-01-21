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Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham) yeni yönetimini belirledi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ali Osman Akat yeniden başkan seçilirken, Süleyman Ecevit Sanlı, Cüneyt Yüksel, Eyüp Akbal, İmren Nilay Tüfekçi ve Abdullah Bozatlı'da başkan yardımcıları olarak belirlendi.

TABA-AmCham Genel Başkanı Akat, "Demokratik bir seçimle bizleri yeniden göreve getirerek güvenlerini beyan etmiş olan tüm delegelerimizin teveccühleri karşısında, birlik ve beraberliğimizin geleceğini hayırlı bir geleceğe taşımak için her türlü gayreti göstereceğimizi, şükran ve saygılarımla arz ederim" dedi.