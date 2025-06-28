Ali Sabancı, Bebek'te görüntülendi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ali Sabancı, Bebek'teydi. Otomobiline binerken görüntülenen ünlü iş insanı, soruları yanıtlamadı.

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2023'TE CİDDİ BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ

Ali Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçirmişti. Sabancı, kazadan 9 gün sonra hastanede uyandığını belirterek; "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" demişti.

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"EŞİMİN SURATI PARÇALANDI"

Kazada ölümden dönen Ali Sabancı, olayı şu sözlerle anlatmıştı: Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu, 2 ekip vardı büyük teknede çalışan... Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah, rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3 - 4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim, öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz.