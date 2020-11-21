İHA

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig’in 9. haftasında sahalarında aynı şehrin takımı olan Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maç hakkında açıklamada bulundu. Aynı şehrin iki takımının zorlu bir karşılaşması olacağını dile getiren Öztürk, "Hayırlısı diyoruz. Baktığınızda Alanyaspor tarafından iyi bir gidişat var. Sportif anlamda da iyi gidiyorlar. İyi ilişkilerimizin de bulunduğu bir kulüp tabi bazen sıkıntılar oluyor. Elimizden geleni her zamanki gibi yapacağız. Yeni hocanın gelmesi tabi bir motivasyon kaynağı oluyor ama aynı zamanda iyi bir takımla oynayacağız bu maçı. Kazanmaya oynayacağız, inşallah kazanırız" şeklinde konuştu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Teknik direktörlük konusunda daha önce görüşülen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile de ilgili konuşan Öztürk, "Avcı, zaten görüştüğümüz hocalardan bir tanesiydi. Kendisi de, 'Antalyaspor görüştüğüm kulüplerden bir tanesiydi' diyor. Ama tabi bizim de seçimlerimiz burada oldu. Kulüp olarak orada da doğruyu yansıtabilmek lazım. Antalyaspor kulübü de gelecek hedefleri olan, düzgün alt yapısı olan, ciddi potansiyeli olan kulüp. Bizim de ne istediğimiz önemliydi. Şu anda çok memnun olduğumuz, şampiyonluk kupası olan ve değişik başarıları olan Avrupa’da başka yerlerde başarıları olan bir hocayla çalışıyoruz. Biz halimizden gayet memnunuz. Kendisine de başarılar dileriz, Trabzonspor’a da başarılar dileriz. Aynı şekilde inşallah biz de başarılı oluruz. Zaten seçimlerin doğru yanlış olmasını süreç gösterecektir. Biz gayet memnunuz halimizden. Hocamızın, şampiyonluk kupaları ve güçlü bir kariyeri var. İnşallah sonu iyi olur" açıklamasını yaptı.