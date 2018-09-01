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Öztürk: "Antalyaspor'u Avrupa'da oynayan kulüp haline getireceğiz"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ben Antalyaspor başkanı olarak bu kulübü iyi yerleri taşımak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Antalyaspor'u İstanbul kulüpleri ile rekabet eden, Avrupa'da oynayan kulüp haline getireceğiz" dedi

01 Eylül 2018 Cumartesi, 15:42:00 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 9 ay sonra yeniden başkanlık görevine gelen Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Eski başkan Cihan Bulut'un istifasının ardından dün göreve başlayıp, teknik heyet ve futbolcularla antrenmanda görüşen Öztürk, bugün de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri Emin Hesapçıoğlu, Bora Terzioğlu, Nurettin Ünal da katıldı. Cihan Bulut'un olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Antalyaspor camiasında kendisinin başkan olması ile ilgili beklenti oluştuğuna değinen Öztürk, bu isteğe kayıtsız kalmadığını söyledi.

MEVLÜT İLE OLCAN TRANSFERİ

Cihan Bulut'un istifasının ardından 4 kişilik ekiple yönetime girdiklerini ve kendisinin yönetim kurulu başkanı seçildiğini anlatan Öztürk, göreve geldikleri ilk saatte 788 bin Euro ödeme yapılarak transfer engelinin kaldırıldığını belirtti. Mevlüt Erdinç ile Olcan Adın transferi hakkında değerlendirme yapan Öztürk, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam edeceklerini söyledi. Öztürk, "Barrada'nın lisans çıkmama durumu vardı. O da bulunduğu ülkenin federasyonundaki çalışma zamanı vaktinden aksadı. Bu oyuncunun lisans problemi olmayacak. Hocanın bu maçta düşünmediği bir oyuncuydu. Bu maç sonrasında Barrada da lisanslı oyuncu olarak oynayacak. Yeni transferler yaptık. Mevlüt'ü 1 yıllığına Başakşehir'den kiraladık. Hesaplı bir transfer oldu, iyi bir transferi kadromuza kattık. Olcan serbest bir oyuncuydu. Türkiye şartlarıyla çok uygun rakama takıma katıldı. Uygun maliyetle ligi bilen, düzgün karakterli, bu takım için savaşacak oyuncular kadromuza kattık" diye konuştu.

"KULÜBE FİNANS YARATARAK TARİHİNİN EN BAŞARILI DÖNEMİNİ YAŞATTIK"

Önceki dönemde göreve ilk geldiğinde finansal yapı açısından kulübün darmadağınık yapıya sahip olduğunu ve 200 milyon lira civarında borcu bulunduğunu dile getiren Öztürk, ekonomik sıkıntı içerisinde kulübe finansman yaratarak tarihinin en başarılı dönemini yaşattıklarını vurguladı. İstanbul kulüpleriyle rekabet için vites yükseltme adına takıma yeni oyuncular aldıklarını aktaran Öztürk, Antalya'yı Antalyaspor'u kullanarak turizm açısından kullanma adına proje amaçlı transfer yaptıklarını söyledi. Görevi bırakmasının ardından Nasri ve Menez transferleriyle eleştirildiğini belirten Öztürk, 'Antalyaspor'u batırdı, kaçtı' söylemlerini eleştirdi.

TRANSFER ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Nasri ve Menez'in kulübe 3-4 milyon Euro zararı olduğuna değinen Öztürk, şunları söyledi:

"Bu mu kulübü batırdı? Bizim yaptığımız transferlerin çoğu bonservissiz olan futbolculardan 50 milyon lira civarında yatırımdı. Bu boşa giden para değildi. Bedelsiz olan Sandro, 3 milyon Euro civarında fiyatla başka takıma gitti. Djourou bedelsiz feshedilerek gitti. Jevtovic'e teklif geldi. William'a teklif gelmişti. Hepsi piyasa değeri olan futbolculardı. Tek taraflı feshedilerek gitti. Bu karlı çıkabilecek yatırımdı. Bu geçmiş yönetimin kararıydı onların gitmek istediği yol buydu. Başarılı bir şekilde kulübün ligde kalmasını sağladılar."

DESTEK ÇAĞRISI

Göreve gelmesiyle bu sezon ekonomik sıkıntıların minimum seviyede yaşanabileceğine değinen Öztürk, "Şimdi yeni dönem. Buraya geldiğimiz şekil itibariyle hesaplaşma düşüncemiz yok. Antalyaspor'un bize ihtiyacı var. Biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu kulübün yönetim olarak fazla seçeneği olduğunu düşünmediğimiz, kulübe destek olmak istediğimiz için biz yeniden girdik. Biz girmesek zor günler bekleyecek. O nedenle elimizden geleni yapacağız. Burada camianın desteği çok önemli. Burada savunmamız gereken kişiler değil, Antalyaspor menfaatidir. Biz bu kulübe elimizden geleni yapacağız finans da sağlayacağız. Burada desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

"SÖZ VERİYORUM"

Antalyaspor'un futbolcular ve teknik heyet olarak birbirine kenetlendiğini ve başarılı sonuçlar aldığına dikkati çeken Öztürk, takımın Beşiktaş deplasmanındaki galibiyetle tarihe geçtiğinden bahsetti. Finansal kriz söylentilerine rağmen teknik direktör, futbolcuların kenetlenmiş şekilde karakterli duruş sergilediğine değinen Öztürk, "Ben Antalyaspor başkanı olarak bu kulübü iyi yerlere taşımak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kademe kademe gideceğiz. Kulübü daha kurumsal, profesyonel hale getireceğiz. İyi işleyen, güçlü kulüp haline getireceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Antalyaspor'u İstanbul kulüpleri ile rekabet eden, Avrupa'da oynayan kulüp haline getireceğiz" dedi.

Öztürk, genel kurul yapılacağını ve tarihin henüz belli olmadığını söyledi. Öztürk, taraftarın küfür ve hakaret içermediği sürece tribünde istediği tezahüratı yapabileceğini vurguladı.

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