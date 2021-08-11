Alişan: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Alişan'dan yürek burkan 'Selçuk Tektaş' mesajı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Magazin haberleri

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 gün önce koronavirüse yenilmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Zor günler geçiren Alişan, Instagram'dan yayınladığı gönderi ile kardeşini andı. Kardeşi ve oğlu Burak ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, yürek burkan gönderisine, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." notunu düştü. Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla Alişan'a destek oldu.

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, uzak kaldığı sosyal medyaya geri dönmüştü. Sanatçı, yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in birlikte çekilen fotoğrafını, "Aşklarım..." notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.

SAHNELERE DE DÖNÜYOR

Kötü günleri yavaş yavaş atlatmaya çalışan Alişan, şimdilerde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta konser verecek.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

45 yaşındaki Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1983'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Tektaş, Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.