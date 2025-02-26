Alman devinden Arda Güler'e kanca: 50 milyon euro!
Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulma konusunda sıkıntı yaşayan Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman devi Bayern Münih'in milli yıldızımız için harekete geçtiği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin kasasının dolacağı ifade edildi. İşte detaylar...
Real Madrid ile son dönemde beklediği süreleri bulamayan Arda Güler için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fichajes'te yer alan habere göre; Bayern Münih, 10 numaraya daha önce Florian Wirtz'i transfer etmek isterken oyuncunun Manchester City'e transfer olmak istemesinden dolayı Arda Güler'i gündemine aldı.
Söz konusu haberde teknik direktör Vincent Kompany'nin Arda Güler'in de yer aldığı 4-2-3-1 dizilişini kullanmak istediği ve Kane'in arkasında Musiala ve Olise'yle birlikte milli futbolcuya rol vereceği aktarıldı.
50 MİLYON EURO
Bayern Münih'in Arda Güler için Real Madrid'e 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu da haber detayında yer aldı.
Öte yandan Arda Güler'in Bayern Münih'e 50 milyon euroluk olası transferi durumunda Fenerbahçe'nin kasasına da 10 milyon euro girecek.
Fenerbahçe'nin, Arda Güler'in bir sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor.
YEDEK KULÜBESİNE DEMİR ATTI
Real Madrid'in son oynadığı maçlarda ise yedek kulübesinde ve ısınma sırasında mutsuz görünen Arda Güler dikkatleri çekmişti. Ancelotti'nin genç oyunculara az süre vermesi de eleştirilerin hedefinde yer alıyordu.
Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkıp sadece 967 dakika süre alan Arda Güler 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.