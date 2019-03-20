Alman otomobil devi Volkswagen, Almanya'da devlet desteğiyle kurulması hedeflenen pil hücresi üretimi projesine dahil olmak istediğini açıkladı. Volkswagen'in bu kararı sonrası ise gözler söz konusu proje çevrildi.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, elektrikli araçlara yönelik geliştirilen söz konusu projeyi, Almanya Ekonomi Bakanlığı koordine ediyor.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, "Volkswagen grubu, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in desteğiyle mobil ve statik batarya üretiminin hedeflendiği projeye dahil olmak niyetindedir" denildi.

Volkswagen'in yanı sıra BMW ve pil üreticisi Varta'da söz konusu projede yer almak isteyen şirketler olarak dikkat çekiyor. Daimler'in ise projeye sıcak bakmadığı kaydediliyor. Şirketin, 'ticari' kaygılar dolayısıyla Altmaier'in programında yer almayı düşünmediği bilgisi paylaşıldı.

HEDEF DÜNYA PAZARININ YÜZDE 30'U

Alman Ekonomi Bakanlığının verdiği bilgiye göre, şuana kadar 30 şirket programa katılmak için başvuru yapmış durumda. Bu kapsamda, Polonya sınırındaki Lausitz'te bir fabrika kurulacağı açıklanırken, programa 1.14 milyar dolarlık (1 milyar euro)devlet desteği yapılacağı da edinilen bilgiler arasında.

Alman Bakan Altmaier'in planına göre, Alman veya Avrupalı üreticilerin 2030'a kadar dünyadaki batarya ihtiyacının yüzde 30'unu karşılar hale gelmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, Alman Bakanın, Tesla CEO'su Elon Musk'ın her alanda batarya kullanımının artacağı şeklindeki tahminine de katıldığı belirtiliyor.

(Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier)

Öte yandan, Avrupa otomotiv endüstrisinin kalbi olan Almanya'da başlayan söz konusu harekete, kıtanın diğer üreticilerinin de sıcak baktığı kaydediliyor. Öyle ki, geçtiğimiz aylarda Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin otomotiv endüstrisindeki etkisini sürdürmesi için kıtada pil hücresi üretiminin başlaması gerektiğini vurgulamıştı.

Merkel ile aynı vizyon ile hareket ettiği aktarılan Ekonomi Bakanı Altmaier'in de, söz konusu alanda Asyalı şirketlerin öne çıkmasını istemediği ve çok geç olmadan harekete geçilmesine önem verdiği belirtildi.

ÇİNLİ FİRMA ALMANYA'YA TESİS KURUYOR

Avrupa'da bunlar yaşanırken, Asya'da ise pil hücresi üretimi tüm hızıyla sürüyor. Hatta işler öyle bir hale geldi ki, otomobillerde kullanılan lityum-ion pillerin daha küçük boyutlardaki versiyonlarını uzunca bir süredir tüketici elektroniği ürünleri için üreten birçok Uzakdoğulu firma, Avrupa'da üretime başlamak için kolları sıvamış durumda.

Bu şirketlerden Çinli CATL, Almanya'nın doğusundaki Erfurt kentine 270 milyon dolarlık (240 milyon euroluk) bir pil fabrikası kurmaya hazırlanıyor. Firmanın öncelikli hedefleri arasında da şaşırtıcı olmayan bir şekilde Alman otomobil üreticilerine pil satmak bulunuyor.

CATL'in yanı sıra, Koreli teknoloji devi Samsung'un da hali hazırda Macaristan'da ve LG'nin de Polonya'da pil hücresi üretimi gerçekleştirdiği biliniyor.

Bu kapsamda, Avrupa'yı fethetmeye hazırlanan Asyalıların, küresel otomotiv endüstrisinde hiç olmadığı kadar zirveye oynadıkları söylenebilir.

Zaten, Alman yetkililerinin ülkedeki şirketleri birlikte pil hücresi üretmeye teşvik ederek, Uzakdoğulu şirketlerin karşısına Avrupalı rakip çıkarmaya yönelik attığı adımlar da bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor.