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Alman turistler Akdeniz'e akın edecek

İspanya'nın ünlü tatil adası Mallorca'nın Berlin yönetimi tarafından yüksek riskli listesinden çıkarılmasıyla Alman turistler Akdeniz'e akın edecek. Talep patlamasıyla otellerin erken açılacağı İspanya'da uçak bileti fiyatları üçe katladı. Havayolu şirketleri yüzlerce ilave sefer koydu. İspanyol yetkililer ise turizmin canlanmasından memnun olsa da Almanya'da hızla artan covid-19 vakalarının bölgeyi olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Yetkililer, ülkeye gelecek Alman turistlerin, yerel sakinlerin uymak zorunda olduğu kısıtlamalara tabi olacağını belirtti

Alman turistler Akdeniz'e akın edecek
HABERTURK.COM

Alman Dışişleri vatandaşlarını yurtdışı seyahatler için uyardığı halde İspanya, Portekiz ve Danimarka'nın bir bölümünü yüksek riskli kategorisinden çıkardı.

Aşı programında beklenen ilerlemeyi kaydedemeyen ve koronavirüs salgınında üçüncü dalgaya girmekte olan Almanya'dan, Paskalya tatili için rezervasyonlara başlayan turistler için Akdeniz'in ünlü tatil mekanı Mallorca'ya hücum edecek. Adadaki oteller de planlanandan önce açılacak.

Turizm şirketi TUI, talebin beklenenin çok ötesinde olduğunu belirterek bölgedeki otellerini gelecek hafta açacağını duyurdu. Havayolu şirketi Eurowings ise artan taleple birlikte 300 ek uçak seferi koyacağını açıklarken fiyatların da üçe katladığını belirtti. Avrupa'nın düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair da Almanya - İspanya rotası için ilave 200 sefer koyacak.

ÖTe yandan, yerleşik vatandaşların pandemi nedeniyle sıkı tedbirlerle hayatını sürdürdüğü İspanya'ya gelecek turistler tartışmalara yol açtı. Yetkililer turistlerin kısıtlamalardan muaf olmayacağının altını çizdi. Yerel yönetim yetkili Marga Frontera, "Görüyorum ki insanlar, turistlerin lokallerin yapamayacağı şeyleri yapabileceği söylüyor. Bu doğru değil. Adalara gelen ziyaretçiler buradaki yerleşiklerin tabi olduğu kurallara uymakla yükümlü." şeklinde konuştu.

İSPANYA'DA SIKI TEDBİRLER

İspanya'da hâlihazırda akşam 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve restoranlar, barlar öğleden sonra 5'te kapanıyor. Cumartesi gününden itibaren restoran ve barlarda en fazla dörder kişilik gruplara izin verilirken Paskalya döneminde aile ziyaretleri de en fazla 6 kişiyle sınırlandırılacak.

Mallorca'ya gelen Alman turistlerden negatif PCR test sonucu istenirken turistler akşam 5'ten sonra otelde dört kişiden fazla grupla yemek yiyemeyecek ve sadece aynı haneden gelen kişiler aynı odayı paylaşabilecek.

Almanya'da günlük vaka sayısı

İspanya'da son dönemde oyları artan aşırı sağ Vox Partisi'nden Sergio Rodriguez ise bölgenin turizme bağlı ekonomisinin canlanmasının memnun edici olduğunu belirtse de Alman turistlerin yaratacağı sağlık tehdidi karşısında endişesini dile getirdi. Rodriguez, iki ülkenin de aşılamada ağır kaldığını söyleyerek "Son 7 günde bölgedeki enfeksiyon oranı 100 binde 19, Almanya'da ise bu bir hafta öncesine göre 68'den 83.7'ye yükseldi." dedi.

Bununla birlikte Almanya'nın yerel turizm aktörleri de oluşan duruma tepki göstererek "ihanet" suçlamasında bulundu. Sektör temsilcileri, Almanların yurtdışına seyahatlerinin serbest bırakılırken yerel turizm destinasyonlarında yeme içmenin dahi yasak olmasını eleştirdi.

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