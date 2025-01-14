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        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası

        Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerle ilgili propaganda süreci devam ederken Karlsruhe şehrinde aşırı sağcı parti AfD'nin destekçileri tarafından dağıtıldığı iddia edilen bilet broşürleri hakkında polis soruşturma başlattı. Dağıtılan bilet broşüründe "Sınır dışı edilme bilet" yazarken, göçmen karşıtlığı yapıldığı anlaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 21:33 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:33
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        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
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        Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak seçimler için propaganda süreci devam ediyor.

        Aşırı sağcı AfD ise yasa dışı göçmenleri sınır dışı edeceğine dair söylem geliştirirken Almanya'nın Karlsruhe kentinde yaşanan olay sonrasında polis soruşturması başlatıldı.

        Karlsruhe kentindeki AfD destekçileri tarafından dağıtılan bilet şeklindeki broşürlerde "Sınır dışı edilme bileti" yazdığı görülürken, propagandanın doğrudan göçmenleri hedef aldığı anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken soruşturmanın nedeninin "halk arasında nefreti yayma" olduğu bildirildi. Polis ayrıca soruşturmanın doğrudan bir zanlı üzerinde yoğunlaşmadığını açıkladı.

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        Karlsruhe'deki AfD parti teşkilatı ayrıca sözü edilen biletleri internet üzerinden de paylaştı ve amaçlarının yasa dışı göçmenlere karşı duyarlılık oluşturmak olduğunu iddia etti.

        Biletlerin üzerindeki tarih Almanya'daki seçim tarihi olarak görüldü.

        Welt'in haberine göre AfD'ye diğer partilerden tepkiler geldi. Die Linke partisininin Baden-Württemberg Eyaleti üyesi Sahra Mirow, AfD'yi toplumda nefret yaymakla suçladı.

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