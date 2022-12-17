Klein, binanın statik güvenliği ve alt kattaki akvaryumlarda bulunan balıkların oradan çıkarılıp başka yere götürülmesi işlemlerinin devam ettiğini, bu nedenle bir süre daha çalışmaların süreceğini kaydetti.

James Klein, oluşan hasarın maliyeti konusunda bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.