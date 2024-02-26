Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Almanya'nın en güzel kadını İranlı Apameh Senauer seçildi

        Almanya'nın en güzel kadını İranlı Apameh Senauer seçildi

        Almanya'da düzenlenen Miss Germany güzellik yarışmasını 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 09:29 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı 39 yaşındaki mimar Apameh Senauer oldu.

        2

        Berlin'de yaşayan ve henüz 6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Senauer 15 bin kadını geride bırakarak birincilik tacını taktı.

        3

        Alman bir eşi ve iki çocuğu bulunan Senauer, 25 bin euroluk ödülün de sahibi oldu.

        4

        Apameh unvanını, özellikle İran'dan Almanya'ya göç edenler olmak üzere, imkanları kısıtlı olan ve ezilen kadınları savunmak için kullanmayı hedefliyor.

        5

        Genç kadının birinci seçilmesi geleneksel güzellik normlarının yıkılması yönünde önemli bir adım olarak görüldü.

        6

        Miss Germany güzellik yarışmasında bu yıl yaş sınırı kaldırıldı... Bu sayede yarışmanın daha da kapsayıcı olması vurgulanıyor.

        7

        *Haberin görselleri Apameh Senauer'ın ve Miss Germany güzellik yarışmasının Instagram hesaplarından servis edilmiştir.

        8
        #Apameh Senaue
        #Miss Germany
        #miss almanya
        #Almanyanın en güzel kadını

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"