Alpaslan Özmol'un acı günü

Alpaslan Özmol annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Özmol, "Annem Vicdan Özmol vefat etmiştir. Cenazesi 19 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Gemlik Merkez Asım Kocabıyım Camii'nden kaldırılacaktır." dedi.
Alpaslan Özmol, annesiyle fotoğrafına ise "Mekanın cennet olsun anneciğim" notunu düştü.
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