Altay Bayındır'da flaş gelişme: Sağlık kontrolünden geçti!
Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte Altay Bayındır dönemi kapanıyor. İngiliz devi Manchester United, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de kaleci transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Hırvat Milli file bekçisi İstanbul'a geliyor.
ALTAY BAYINDIR ADA YOLCUSU
İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Ada ekibinin yaklaşık 2 aydır görüşmeler yürüttüğü file bekçisi, sağlık kontrolünden geçti.
İngiltere'de ikinci kez sağlık kontrolünden geçecek Altay, son detayları görüşmek üzere Premier Lig temsilcisi bir araya gelecek.
Manchester United'ın, bir sorun çıkmaması halinde 25 yaşındaki kalecinin serbest kalma bedeli olan 6 milyon avroyu ödemesi bekleniyor.