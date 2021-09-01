ALTIN FİYATLARI 31 Ağustos Pazartesi günü yani bugün çeyrek ve gram altın başta olmak üzere hediyelik altın alacaklar ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte gram ve çeyrek altın fiyatları 31 Ağustos alış - satış tablosu...