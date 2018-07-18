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Tüm bu gelişmelere karşın altın fiyatlarında sakin bir seyrin izlendiğini belirten Memiş, "Dün dolar endeksinin baskı altında kalmasına karşı altının ons fiyatında hareketlerin sınırlı kaldığını gördük. Altının ons fiyatı dün 1.238-1.246 dolar bandında işlem gerçekleştirdi. Dar bant aralığı bize bu hafta altının ons fiyatında düşüşlerin devam edeceğinin işaretini veriyor olabilir. Eğer altının ons fiyatı 1.237 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsa düşüşler 1.227 dolara kadar devam edebilir, ancak toparlanma isteği sürerse yükselişler 1.257 dolara kadar sürebilir." diye konuştu.