Altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da gündemdeki yerini koruyor. Hafta içi değer kaybeden gram altın fiyatı 970 liraya kadar inmişti. Haftanın son iş gününde ibrenin yukarı dönmesiyle beraber ekonomi haberlerini takip eden vatandaşlarımız "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 23 Ekim 2022 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

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