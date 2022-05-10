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Haberler Altın Altın fiyatlarında toparlanma
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Altında toparlanma

Dün 1.853 dolara gerileyen altının ons fiyatı bugün yüzde 0.4 yükselişle 1863 dolara çıktı. Gram altın da 910 liranın üzerine tırmandı

Altın fiyatlarında toparlanma
HABERTURK.COM / AA

Dün 899 liraya gerileyen altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.31 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1.5 artışla 913 liraya yükseldi.

Uluslararası piyasalarda ltının ons fiyatı ise dünü yüzde 1.6 azalışla 1.853 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0.4'lük artışla 1.863 dolara yükseldi.

Dolar/TL'nin yüzde 1 yükselerek 15.24'e çıkması, gram altındaki yükselişin ons fiyatına göre daha yüksek olmasını sağladı.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisinin piyasalarda risk iştahını azalttığını bildirdi.

Küresel ölçekte riskten kaçış pozisyonları ile dolar talebinin arttığına dikkati çeken analistler, yurt içinde altın fiyatlarının da dolardaki harekete paralel seyrettiğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların, enflasyonla mücadele kapsamında bankanın sınırlarının anlaşılması açısından önemli olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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