Küresel döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle yıl başından eylül sonuna kadar altının gram fiyatı yüzde 46,1 yükselirken, bu dönemde bankalardaki altın hesaplarının değeri 40 milyar liraya dayanarak rekor kırdı.
Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması gibi nedenler etkili oldu.
Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek eylül ayını 231,9 liradan tamamladı. Böylece geçen 9 aylık süreçte gram altın yüzde 46 değerlendi.
Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, değer bazında tarihi zirvesini yeniledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları eylülde 2017 sonuna kıyasla 15 milyar 720 milyon lira artarak 39 milyar 823 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 38 milyar 830 milyon lirası yurt içi, 993 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.
Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.
- Bankalarda 170 tonu aşkın altın var
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı eylül ayının son işlem gününü 228 bin 750 liradan tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün eylül sonunda 174,1 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.
Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde dokuz ayda 20,5 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.
BDDK verilerine göre, 2010'dan bu yana bankalarda tutulan yurt içi ve yurt dışı kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü şöyle:
|Kıymetli Maden Depo Hesapları (Milyon Lira)
|Yurt İçi Yerleşik
|Yurt Dışı Yerleşik
|Toplam
|Altının Kilogram Fiyatı
|Hesap büyüklüğü (Ton)
|Eyl.18
|38.830
|993
|39.823
|228.750
|174,1
|2017
|23.474
|629
|24.103
|156.900
|153,6
|2016
|16.964
|481
|17.445
|131.620
|132,5
|2015
|10.624
|381
|11.005
|100.000
|110,1
|2014
|15.927
|323
|16.250
|89.400
|181,8
|2013
|20.554
|358
|20.912
|82.660
|253,0
|2012
|18.315
|284
|18.599
|95.700
|194,3
|2011
|14.220
|108
|14.328
|95.400
|150,2
|2010
|2.377
|21
|2.398
|70.450
|34,0
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