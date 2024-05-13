Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz sonuçları ilgiyle takip ediliyor. 8-9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında halka arz olan Altınay Savunma 32 TL hisse fiyatıyla talep topladı. Toplamda 58 milyon 832 bin 530 lot dağıtmayı hedefleyen Altınay Savunma halka arz sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. Bu bağlamda yatırımcılar "Altınay Savunma kaç lot verdi, ALTNY ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Altınay Savunma halka arz sonuçlarının borsada işlem göreceği tarih hakkında detaylar...
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri 10 Mayıs Cuma günü itibarıyla sona erdi. Toplamda 58 milyon 823 bin 530 lotun bireysel ve grup çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle pay edileceği Altınay Savunma halka arz sonuçları bekleniyor. Peki, Altınay Savunma halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ALTNY borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...
ALTINAY SAVUNMA TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihleri arasında talep topladı. Altınay Savunma halka arzının büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlenirken hisse fiyatı 32 TL'den satışa sunuldu.
ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
ALTINAY SAVUNMA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Altınay Savunma Teknolojileri'nin borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. ALTNY hissesinin borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak olan Altınay Savunma'nın kişi başı kaç lot verdiği henüz belli olmadı. Ancak olası lot dağılımı şu şekilde;
2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)
2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)
2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)
3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)
3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)
4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)
4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)
4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olarak açıklandı.