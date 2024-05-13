ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak olan Altınay Savunma'nın kişi başı kaç lot verdiği henüz belli olmadı. Ancak olası lot dağılımı şu şekilde;

2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)

2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)

2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)

3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)

3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)

4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)

4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)

4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)