Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Alüminyum sektörü 3 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdi

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği'nin (TALSAD),50. kuruluş yılı sebebiyle düzenlenen toplantıda konuşan TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar "Tüm zorlu koşullara ve global sağlık krizinin yarattığı gerek lojistik gerek üretimsel yavaşlamalara rağmen sektörümüz pandemiden en az etkilenen sektörlerin başında geldi ve 3 milyar dolar ihracat bariyerini aşarak büyük başarıya imza attı" dedi

Alüminyum sektörü 3 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdi
HABERTURK.COM

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin (TALSAD) 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla online basın toplantısı düzenlendi. TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve TALSAD Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında derneğin tarihi önemi ile sektörün mevcut gündemi masaya yatırıldı.

TALSAD’ın başarısını birlik ve beraberliğe bağlayan Kibar, “Kurulduğu 15 Mart 1971 gününden bu yana derneğimiz birlik ve beraberlik açısından rol model olmuştur. Profesyonel çalışmaları, diğer sektör birliklerine örnek teşkil edecek uygulamaları, sektörün büyümesine ve yarattığı değerin ivme kazanmasına liderlik eden varlığı ile şahsım için de ayrı ve özel bir yeri olan TALSAD’ın 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

'ÜRETİMİN SEKTEYE UĞRAMAMASI KRİTİK'

Alüminyum sektöründe pandemi boyunca üretimin devam ettiğinin bilgisini veren Kibar, “Global pandemi krizi hemen her sektörü etkiledi. Bu süreçte TALSAD olarak sektörümüzün uluslararası pazarlardaki büyümesini sekteye uğratmamak adına yine her daim olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bize ihtiyaç duyan tüm sektör temsilcilerimizin yanlarında destekçisi olduk. Çalışan sağlığı ile güvenliğini merkeze alan bir anlayışla sektörümüz üretime devam etti. Bu, hem salgın sona erdiğinde ülke ekonomisinin güçlü kalması hem de üretim ve istihdamda sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemliydi. Ayrıca alüminyumun gıda tedarik zincirinde kritik öneme sahip olması, insanlığın gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve gıda ile ambalaj sektörlerinde üretimin devam edebilmesi için alüminyum sektöründe üretimin sekteye uğramaması büyük önem taşıyordu. Hala neredeyse tüm dünyanın etkisi altında olduğu bu süreci değerli paydaşlarımız ve sektörümüzde çalışan insan kaynağımızın kıymetli katkıları ve iş birlikleriyle başarıyla yönetmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

30 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM

Stratejik bir sektör olan alüminyum sektörünün ülke ekonomisine sunduğu katkıyı her geçen yıl artırdığına işaret eden Ali Kibar, “Türkiye’de alüminyum dünyanın bütün ülkelerine ihracat yapan, katma değerli bir endüstridir ve yaklaşık 2 bin paydaşı bulunan, ülkemizin dış ticaret dengesinde söz sahibi olan bir sektördür. İhracatımızın önemli bölümünü gelişmiş ekonomiler ve ileri endüstri alanlarına yönelik katma değerli ürünler oluşturmaktadır. Pandemi sürecine kadar olan dönemde alüminyum sektörümüz son 10 yılda her yıl istikrarlı bir şekilde yüzde 10 seviyelerinde büyüme kaydetti. Otomotivden beyaz eşyaya, hava, kara ve deniz taşımacılığından savunma sanayine ve inşaat sektörüne kadar pek çok farklı alana ürün sunan sektörümüzde, bin 500’ü aşkın firmada 30 binin üzerinde kişi istihdam ediliyor. Tüm zorlu koşullara ve global sağlık krizinin yarattığı gerek lojistik gerek üretimsel yavaşlamalara rağmen sektörümüz pandemiden en az etkilenen sektörlerin başında geldi ve 3 milyar dolar ihracat bariyerini aşarak büyük başarıya imza attı. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin öneminin pandeminin de etkisiyle her kesim tarafından daha net anlaşıldığına değinen Kibar, “Alüminyum da hem sürdürülebilirlik açısından hem de sanayinin gelişmesine katkıları anlamında; yüzde 100 dönüştürülebilir olması, çevreciliği, ısı ve neme karşı bariyer oluşturma özelliği gibi birçok yönüyle modern hayatın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan malzemedir. Daha hafif, daha sağlam, daha verimli, daha uzun ömürlü ve daha sürdürülebilir ürünler için alüminyum tercih ediliyor. Bu bağlamda sektörümüzün sürdürülebilirliği çok boyutlu bir şekilde ele alması ve ekosisteme saygılı üretim anlayışını benimseyerek, ürettiğimiz alüminyum ürününün yüzde 100 geri dönüştürülebilen özelliğinden en etkin şekilde faydalanılması için farkındalık yaratıyoruz. Sürdürülebilirlik uygulamaları açısından desteğe, yönlendirilmeye ihtiyaç duyan üyelerimizin yanında oluyor, onlara bilgi birikimimizi açıyoruz. Bu kapsamda üyelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bize emanet edilen ve bizden sonra gelecek kuşaklara teslim edeceğimiz bir tane dünyamız var. Hepimiz onu korumakla yükümlüyüz. Bu önemli ve ulvi görevde aldığımız sorumluluğu istikrarlı bir şekilde artırıyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı
İŞ-YAŞAMİki ayda 72 ülkeye 785 ton ihraç edildi
Yemek çekleri için flaş teklif - Haberler
İŞ-YAŞAMİTO'dan yemek çekleri için flaş teklif
Denetlenen ürün sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre 4.5 katına çıktı
İŞ-YAŞAMTüketici mağduriyetine ceza yağdı
Bakan Varank: AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz
İŞ-YAŞAMBakan Varank'tan AB açıklaması
YEKA GES-3'e rekor başvuru yapıldı
İŞ-YAŞAMYEKA GES-3'e rekor başvuru
Şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verisi açıklandı
İŞ-YAŞAMTarım-ÜFE şubatta arttı
Kuyumcular reform paketini olumlu karşıladı
İŞ-YAŞAMKuyumcular reform paketini olumlu karşıladı
Sermaye Piyasaları Birliği'ne Altın Pusula ödülü
İŞ-YAŞAMTSPB'ye Altın Pusula ödülü
Makine ihracatı 2 ayda 3 milyar doları geçti
İŞ-YAŞAMMakine ihracatı 3 milyar doları aştı
TESK Genel Başkanı Palandöken: Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı
İŞ-YAŞAM"Kısa çalışma yıl sonuna kadar uzatılmalı"