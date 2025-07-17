Alvaro Morata'ya eş durumu!
Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, hem kariyeri hem de ailevi nedenlerle İtalya'ya dönmek istiyor.
Alvaro Morata, hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatı nedeniyle İtalya’ya dönmek istiyor.
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı İspanyol yıldızın geleceği, eş durumu ve forma rekabeti nedeniyle yeniden şekilleniyor.
Cesc Fabregas’ın yönettiği Como ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Morata, neredeyse tüm kişisel şartlarda kulüple el sıkıştı.
Tecrübeli golcü, Galatasaray’dan aldığı özel izinle 15 Temmuz’a kadar ayrı çalıştı, daha sonra takıma katıldı.
Ancak hem kendi futbol hedefleri hem de ailevi nedenlerle kararını vermiş durumda.
Morata’nın hedefi net: 2026 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı forması giymek.
Bu doğrultuda, önümüzdeki sezon düzenli oynayabileceği bir kulüpte forma giymek istiyor.
Ancak Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geri dönüşü ve özellikle Victor Osimhen transferi gerçekleşirse forma bulmasının zorlaşacağına inanan Morata, ayrılığa sıcak bakıyor.
Transfer sürecinde yalnızca futbol değil, ailesi de belirleyici faktör. Morata’nın eşi Alice Campello, modellik, sosyal medya fenomenliği ve sahibi olduğu cilt bakım markası Masqmai ile İtalya’da aktif olarak çalışıyor.
Campello’nun işi gereği Türkiye’de uzun süre kalmak istememesi, Morata’nın kararında büyük rol oynuyor.
Ailesine daha yakın olmak isteyen Morata, İtalya’ya dönme fikrine artık çok daha sıcak. Ancak bu transferin gerçekleşmesi Galatasaray’ın onayına bağlı.
Galatasaray, Morata’yı bırakmak için iki net şart ortaya koydu:
Sarı-kırmızılı kulüp hem sözleşme feshi için 6 milyon Euro talep ediyor hem de Osimhen transferini bekliyor.
Victor Osimhen transferi sonuçlanmadan hiçbir forvet oyuncusunun takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.
Teknik heyet ayrıca, sakatlığı nedeniyle geçen sezonu kapatan ve takımla henüz çalışmalara başlamayan Icardi’yi zorlamamak adına Morata’nın elde tutulmasını istiyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında, Morata’nın Galatasaray’daki geleceği Osimhen transferinden çıkacak sonuca bağlı.