Teknoloji devi Amazon, otonom (sürücüsüz) araç çalışmalarına hız verdi. Şirketten yapılan açıklamada, Silikon Vadisi girişimlerinden Aurora'ya yatırım yapıldığının bilgisi paylaşıldı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Amazon'un son hamlesinin, sürücüsüz otomobiller üzerine çalışmalar yürüten Google, Uber ve Apple gibi firmalardan geri kalmama amacı taşıdığı belirtiliyor. Öyle ki, Aurora'nın hali hazırda tam otonom sürüş yazılımları geliştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, Amazon'un bu sayede rakiplerinin önüne geçebileceğini de kaydediyor.

NAKLİYEYE 21.7 MİLYAR DOLAR HARCIYOR

Bunun yanı sıra, Amazon'un kargo maliyetlerinin 2015 ile 2017 yılları arasında ikiye katlanarak 21.7 milyar dolara çıktığı biliniyor. Bu kapsamda, şirketin otonom kargo araçları ile söz konusu maliyeti kısmayı hedeflediği belirtiliyor.

Amerikalı şirket, bir süre önce de geliştirdiği otonom insansız hava araçları (drone) ile bazı bölgelerde teslimat hizmetlerine başlamıştı.

Yakın bir gelecekte, firmanın kargo hizmetinde kullanılan kamyonların da otonom sürüş teknolojisi ile yollarda olacağı kaydediliyor.

DEĞERİ 2.5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Amazon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Otonom teknolojisi çalışanların ve ortaklarımızın işlerini yerine getirme merkezinde veya yolda olsun, daha güvenli ve daha üretken hale getirme potansiyeline sahiptir" denildi.

Aurora'nın son yatırım turuna Amazon ile birlikte Silikon Vadisi risk sermayesi şirketlerinden Sequoia, Lightspeed ve Shell'de katıldığı açıklandı. Toplamda 530 milyon dolarlık yatırım alan Aurora'nın değerlemesi ise 2.5 milyar dolara çıktı. Amazon'un şirkete yaptığı yatırım hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.