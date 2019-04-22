ABD’nin, kasım ayında başlatacağını açıkladığı, ancak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye 2 Mayıs’a kadar tanıdığı İran’dan petrol ithalatına ilişkin muafiyetleri uzatmayacağı yönündeki sinyaller, petrol fiyatlarının artmasına yol açtı. Brent petrol, 74 dolar sınırına geldi. 80 dolarlar konuşuluyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Türkiye, gerek doğalgaz gerekse de petrol ihtiyacının hemen hemen tamamını ithalat yoluyla karşılıyor. Bu nedenle petroldeki yukarı yönlü fiyat hareketleri, başta doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere her sektörde maliyet artışı ve dolayısıyla enflasyon olarak kendini gösteriyor.

Türkiye, ekonomik kriz sürecinden geçiyor. Bu ortamda, ABD’nin İran’a yönelik petrol ve doğalgaz ambargosu da petrol fiyatları üzerinde ağır baskı oluşturuyor ve bu durum Türk ekonomisini vuruyor.



ABD’nin, kasım ayında başlatacağını açıkladığı, ancak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye 2 Mayıs’a kadar tanıdığı İran’dan petrol ithalatına ilişkin muafiyetleri uzatmayacağı yönündeki sinyaller, Brent petrolün 73,80 dolara kadar gelmesine yol açtı. Sektörde, 80 dolarlar konuşuluyor.

İRAN'A ALTERNATİF OLUŞTURULDU MU?



Peki, Türkiye, petrol ithalatında İran’a alternatif oluşturdu mu? Türkiye, son dönemde İran’dan petrol ithalatını önemli ölçüde azalttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),2019 yılı ocak ayı petrol piyasası raporuna göre anılan ayda 380 bin ton dolayında İran’dan ithalat yapıldı. Bu rakam, ambargo öncesinde milyon tonlar düzeyinde seyrediyordu. Türkiye, 6 aylık muafiyet döneminde alternatif pazarlar oluşturdu. Sektör kaynakları, Türkiye’nin İran yerine Rusya, Irak, Nijerya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden petrol ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.