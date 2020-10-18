Gözler Suudi petrolünde 0:00 / 0:00

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, petrol gereksiniminin tamamına yakın bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. İthalatta, Irak açık ara önde bulunuyor. İkinciliği ay ay değişmekle birlikte zaman zaman Suudi Arabistan, Nijerya ya da Rusya paylaşıyor. Suudi Arabistan, her durumda petrol ithalatından (sıralamada yeri değişse de) ciddi bir pay alıyor.



Suudi Arabistan’ın, Türkiye’ye yönelik gündeme gelen ambargosu dikkatlerin bu alana çevrilmesine yol açtı. Resmi veriler ışığında Suudi Arabistan’ın yerini ve konumunu belirlemek için 2020 yılı petrol ithalatına ay ay bakalım. EPDK raporlarında yer alan veriler şöyle:

OCAK AYI: Türkiye, 2020 yılı Ocak ayında 2 milyon 689 bin 700 ton petrol ithal etti. Irak, 741 bin 308 tonla ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan’dan 105 bin ton petrol ithal edildi.

ŞUBAT AYI: Şubat ayında 2 milyon 326 bin 705 ton petrol ithal edildi. Irak, 963 bin 24 tonla birinci oldu. Suudi Arabistan’dan 139 bin 790 ton ithalat yapıldı.

MART AYI: Anılan ayda 2 milyon 686 bin 485 ton petrol ithalatı gerçekleştirildi. Irak, 1 milyon 295 bin 649 tonla birinci oldu. Suudi Arabistan’dan 155 bin 378 ton ithalat yapıldı.

NİSAN AYI: Nisanda, 2 milyon 352 bin 277 ton petrol ithalatı yapıldı. Irak, 1 milyon 464 bin 144 tonla birinci oldu. Suudi Arabistan’dan 81 bin 24 ton ithalat yapıldığı kayda geçirildi.

MAYIS AYI: Söz konusu ayda 2 milyon 333 bin 937 ton petrol ithal edildi. Irak, 1 milyon 355 bin 779 tonla birinci oldu. Suudi Arabistan, 508 bin 779 tonla ikinci sıra yer aldı.

HAZİRAN AYI: 1 milyon 651 bin 3675 ton petrol ithal edildi. Irak, 823 bin 24 tonla birinci oldu. Suudi Arabistan, 382 bin 550 ton ithalat ile yine sıralamada en üstlerde yer aldı.

TEMMUZ AYI: Anılan ayda 3 milyon 98 bin ton ithalat yapıldı. Suudi Arabistan; Irak ve Nijerya’nın ardından 416 bin 468 tonla üçüncü sırada yer aldı.

PETROL İTHALATININ OLASI SEYRİ

Peki, petrol ithalatında nasıl bir seyir izlenir ya da beklenebilir? Bu soruyu sektöre yönelttik. Sektör kaynakları, petrol anlaşmalarının kendine özgü dinamiği ve işleyişi olduğuna dikkat çekerek, ithalat anlaşmalarının belli süreleri içerecek biçimde yapıldığını, bu nedenle hızlıca “radikal” bir yön değişikliğinin çok mümkün olmadığını kaydetti.

Kaynaklar, bu çerçevede Suudi Arabistan’ın, ambargo konusunda atacağı adımların ve uygulayacağı politikaların Türkiye’nin petrol ithalatına etkisinin izleyen aylarda ortaya çıkabileceğine işaret etti. Kaynaklar, bu koşullar dikkate alınarak, duruma göre ithalatın ayarlanmasının söz konusu olabileceğini söyledi. Süreç yakından izleniyor.