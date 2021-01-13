Amerikan eyaletleri silahlı gösterilere hazırlanıyor!

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ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı Kongre baskınının ardından ülke genelinde gerilim tırmanmaya devam ediyor. 50 eyaletin tamamında eyalet yetkililerinin, devir teslimin gerçekleşeceği 20 Ocak tarihinde yaşanabilecek olaylar nedeniyle güvenlik önlemlerini arttırdığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde CNN tarafından ele geçirilen bir FBI iç yazışma metninde, Cumartesi gününden başlayarak gelecek Çarşamba gününe kadar devam edecek silahlı gösteriler planlandığı ifade edilmişti. Aynı belgede silahlı gösterilerin eyalet başkentlerinde yapılacağı, Trump'ın devir teslimden önce görevden alınması durumunda ise bir ayaklanma tehdidi olduğu bildirilmişti.

FBI, basına sızan belgenin ardından resmi bir açıklama yapmazken, Amerika genelinde eyaletler başkentlerde alınan güvenlik önlemlerini artırmaya başladı.

Silahlı bir ayaklanmaya karşı önlemlerini artıran eyaletlerden biri olan Michigan'da, eyalet binası içerisinde açık şekilde silah taşımak yasaklandı. Michigan, geçtiğimiz sonbaharda koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan ağır silahlı göstericilerin yürüyüşlerine tanık olmuştu. Ayrıca eyaletin Demokrat Valisi Gretchen Whitmer, aşırı sağcı gruplar tarafından kaçırılmaya çalışılmıştı.

Whitmer, eyalet komisyonu tarafından alınan kararın olumlu bir adım olduğunu ancak daha fazlasının yapılması gerektiği yönünde bir açıklama yayınladı. Eyalet Başsavcısı ise bu kararın eyaletteki durumun güvenli olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

WISCONSIN'DE ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Wisconsin Valisi Tony Evers, eyalet polisine destek olması amacıyla Ulusal Muhafızları yetkilendirdi.

Açıklamada, Ulusal Muhafızların hazırlıklarını yardım taleplerine kısa süre içerisinde cevap verecek şekilde yaptıkları bildirildi. Wisconsin'deki eyalet binasının birinci kat camları için tahta plaklarla kapatıldı.

Pensilvanya'da ise eyalet binasının Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olduğu ifade edilirken, 1000 Ulusal Muhafız kuvvetinin yaşanabilecek olaylara karşı görevli olacağı vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta Kongre seçimlerinin yapıldığı Georgia'da ise yasama dönemi yüksek güvenlik önlemleri altında başladı. Eyalet binası çevresindeki teller yükseltilirken, güvenlik güçlerinin de sayısı artırıldı. Georgia'daki güvenlik kurumları gelecek günlerde silahlı gösteriler yaşanabileceğine yönelik raporlar bulunduğunu doğruladı.

Georgia'da bir grup ağır silahlı gösterici, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerin ardından eyalet binasına yürümüştü.