Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Türkiye'de son 20 yıldır gözlenen gayrimenkul piyasası fiyat hareketleri tersine döndü. 2001 krizinden çıkılmasından itibaren gayrimenkulde İstanbul yatırımcısına çok önemli kazançlar sağlarken bu yıl Anadolu sahilleri öne çıktı. Bu iller içinde de yatırımcının gözdesi batı kentlerimiz oldu. Bunun sebebinin ise özellikle megapollerden nispeten daha sakin şehirlere yönelen yatırım ve yaşam tercihleri olduğu gözlendi.
Türkiye'de en yüksek değer artışı sırasıyla Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Manisa, Aydın, Kayseri, Bursa, Tekirdağ, Samsun ve İzmir'de görüldü.Gayrimenkul veri sorgulama platformu Tapusor.com dataları ile yapılan incelemede İzmir ve Samsun’da değer artışı yüzde 20 ve üstü olarak görülmekte iken, Kayseri, Bursa ve Tekirdağ yüzde 15 üstünde değer artışı ön plana çıkıyor.
Listede değer artışı konusunda İstanbul en dipte görünüyor. Türkoğlu, İstanbul’da değerin yüzde 2'nin altında bir artış gösterdiği ve bu durumun durağan olarak kabul edilebileceği değerlendirirken, Ankara’da yüzde 8 İzmir’de ise yüzde 20 üstüne çıkan değer artışlarının dikkat çektiğini dile getirdi.
Metrekare fiyatları İstanbul'da 1 yılda yüzde 1.66 oranında artarak 4 bin 600 liraya yükseldi. Fiyat artışında lider İmir'de ise metrekre fiyatları 3 bin 185 lira oldu. Son 1 yılda büyük bir sıçrama görülen Samsun'da metrekare fiyatları yüzde 20.78 artışla bin 395 liraya kadar çıktı
'DAHA UCUZ YERLER DEĞERLENİYOR'
Bu illerdeki birim değerlerin özellikle İstanbul’a göre daha uygun olması da ikinci bir önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki rakamları Tapusor.com ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) datalarından elde ettik. İnceleme kapsamında TUİK resmi konut satış rakamlarını, Tapusor.com ortamala konut değerlerini 2017 ve 2018 yıllarının ilk 5 ayı için karşılaştırdık. Bu illerde değer değişimi ve gerçekleşen konut satışı değişimlerinin ilişkisine bakıldığı zaman, konut satışlarındaki durağanlığın fiyat artışına da etki ettiği görülüyor.
'3 BÜYÜK İLDE SATIŞLAR DÜŞTÜ'
Konuyla ilgili Habertürk’e konuşan Tapusor.com Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu; “TUİK datalarıyla oluşturulan tablo incelendiğinde en yüksek konut satışına sahip ilk 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir olarak tahminleri doğrular nitelikte. Fakat alışıla gelenin aksine 3 ilde de bir önceki senenin aynı dönemine göre konut satış sayısında yüzde 5 ve üstü düşüş gözlemlenmekte.
Ankara için bu değer yüzde 15, İstanbul için yüzde 7 ve İzmir için yüzde 6 üstünde” dedi. Türkoğlu, Türkiye'deki tüm şehirlerin değer artışında altın ve dövizin altında kaldığını söyledi. Türkoğlu, "2017-2018 Mayıs sonu yüzde 27 artan dolar ve yüzde 33 artan altın değerlerine göre tüm illerde konut değer artışları dolar ve altın değer artış seviyesinin altında kaldı" diye konuştu.
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