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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı hangi kanalda? Final Four şampiyonluk maçı Anadolu Efes CSKA Moskova saat kaçta?

Anadolu Efes, CSKA Moskova ile bu akşam Final Four şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Avrupan'nın en büyük basketbol ligi olan EuroLeague'de bu akşam tüm Türkiye'nin kalbi Anadolu Efes ile birlikte. Peki Anadolu Efes CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes CSKA Moskova

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı hangi kanalda? Anadolu Efes CSKA Moskova maçı saat kaçta? soruları sadece sporseverler tarafından değil, Türkiye'yi Avrupa şampiyonu yapacağı için herkes tarafından merak ediliyor. Tüm Türkiye'nin kalbi bu akşam İspanya'daki maçta oalcak. İşte Anadolu Efes CSKA Moskova maçına dair detaylar...

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı bu akşam TSİ 22:00’de Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele başlayacak. Şampiyonluk maçı beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak.

ERGİN ATAMAN: "TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞAMPİYON OLMAK"

Anadolu Efes'in final maçı öncesinde son antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, "CSKA Moskova yıllardır burada olan, son 15 yılın 14'ünde Dörtlü Final'e kalan bir takım. Yıldızlardan kurulu bir takım ve ne olursa olsun şampiyon olmak için çok büyük bir mücadele verecekler." diye konuştu.

"Ne onların Real Madrid ne de bizim Fenerbahçe Beko galibiyetimiz final maçı için bir ölçü olmaz." diyen Ataman, "Aldığımız galibiyet bize sadece öz güven verdi. Finalde bambaşka bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip CSKA Moskova'yı bu akşam çok detaylıca inceleyeceğini söyleyen Ataman, "Belki yarın sabah taktiksel bir sürpriz hazırlarız." diye ekledi.

Ataman ayrıca Dörtlü Final'in basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Kupayı Ibiza'da kutlarız" şeklindeki şakasının ciddiye alındığını ve takımdaki oyuncuların bu sözü çok severek, "Hoca bizi gerçekten Ibiza'ya mı götürecek?" diye sorduklarını anlattı. Ataman, "Söz ağızdan bir kez çıkar. Sözüm söz. Eğer kupayı alırsak, Türkiye'ye dönerken 2-3 saat Ibiza'da durup, kutlama yapıp döneceğiz." ifadelerini kullandı.

HACKETT: BİZİ BİR SAVAŞ BEKLİYOR

Diğer yandan CSKA Moskova'nın İtalyan oyuncusu Daniel Hackett, final maçı için şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bizi bir savaş bekliyor. Uzun bir sezondan, yoldan sonra finale kalan iki takım var. Yarın sahaya Efes'e karşı kazanmak için çıkacağız."

"Avrupa Ligi'ni, basketbolu ve oyuncuları tanıyanlar için Anadolu Efes'in finalde olması sürpriz olmadı." diyen Hackett, "Efes, çok yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. Çok iyi kurulmuş, derin bir takım. Burada olmaları beni şaşırtmıyor. Büyük bir sezon geçirdiler ve burada olmaya layıklar." şeklinde konuştu.

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