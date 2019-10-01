Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve nesnelerin internetini konut sigortaları bağlamında kullanan yeni projeler geliştirmek, akıllı ev teknolojileri üretmek amacıyla gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta Hackathon için başvurular başladı.

Başvuruları 31 Ekim’e kadar devam edecek olan hackathonun, sigortacılık ürün ve hizmetleri ile sürdürebilir bağ kurduracak, gündelik hayatı kolaylaştıran fikirlere ev sahipliği yapacağı bildirildi.

23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ve 24 saat kesintisiz sürecek olan hackathon etkinliğine inovatif fikirlere sahip tüm yazılımcı, tasarımcı ve geliştiriciler katılabileceği açıklandı.

İlk üçe giren ekibin ödüllendirileceği hackathonda, birinciye 25 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde para ödülü verilecek.