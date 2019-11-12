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HaberlerFutbol

Ankara futbolunun aranan ismi: Mustafa Kaplan!

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirdi. 4. kez Ankaragücü'nün teknik direktörlüğü görevine başlayan 52 yaşındaki teknik adam, Ankara kulüpleri arasında mekik dokuyor!

Mustafa Kaplan

Ankara kulüplerinin başında görmeye alıştığımız Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan 14 gün sonra Ankaragücü'nün teknik direktörü oldu.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; 4. kez sarı-lacivertli kulüple el sıkışan Kaplan'ın kariyeri dikkat çekici... 2003 yılında Ankaragücü'nde antrenör olarak göreve başlayan Mustafa Kaplan, 2012'den itibaren teknik direktörlük koltuğuna geçti.

Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nde birer dönem scout (oyuncu gözlemcisi) olarak da çalışan Mustafa Kaplan, kariyerinde sadece bir kez Ankara'dan çıktı. 2016-2017 sezonunda 11 maçlığına Giresunspor'da görev alan Kaplan, kısa ayrılığın ardından tekrar Ankara'ya döndü.

Ankaragücü - Gençlerbirliği - Hacettepe üçgeninde adeta mekik dokuyan Mustafa Kaplan'ın eşine zor rastlanır bir kariyer çizelgesi oluştu.

MUSTAFA KAPLAN'IN KARİYERİ

2003-2006 - Ankaragücü (antrenör)

2006-2008 - Gençlerbirliği (antrenör)

2008-2009 - Ankaragücü (antrenör)

2010-2012 - Gençlerbirliği (antrenör)

2012-2013 - Ankaragücü (teknik direktör)

2013-2014 - Hacettepe (teknik direktör)

2014 - 2015 Gençlerbirliği (teknik direktör) - 2 maç

2014 - 2015 Ankaragücü (teknik direktör) - 14 maç

2014 - 2015 -  Gençlerbirliği (scout)

2015 - 2016 - Hacettepe (teknik direktör) - 17 maç

2015 - 2016 Gençlerbirliği (teknik direktör) - 1 maç

2015 - 2016 - Hacettepe (teknik direktör)

2016 - 2017 - Giresunspor (teknik direktör) - 11 maç

2017 - 2018 - Hacettepe (teknik direktör)

2018 - 2019 - Ankaragücü (scout)

2018 - 2019 - Ankaragücü (ligin ikinci yarısında göreve geldi, 17 maç görev yaptı)

2019 - 2020 - Gençlerbirliği (10. haftada yollar ayrıldı)

2019 - 2020 - Ankaragücü (Bugün göreve başladı)

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