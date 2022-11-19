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Ankara Keçiörengücü - Denizlispor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı A. Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü - Denizlispor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı A. Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Bekir Karadeniz’in ceza sahası dışından gönderdiği etkili şutta kaleci Hüseyin Altıntaş gole izin vermedi.
39. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kalecinin sağından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Oğuzhan Çakır daha sonra golü verdi. 1-0
56. dakikada Erhan Kartal’ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-0
90+3. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Melih İnan'ın şutunda top az farkla köşeden dışarıya çıktı.

Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Oğuz Terzi xx, Baran Eraslan xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx, Aykut Çeviker xx, Erkam Reşmen xx, Olawoyin xx, Erhan Kartal xx, Bardhi xx (Melih İnan dk. 72 xx) Bekir Karadeniz xx (Mara dk. 88 ?), Rashad Muhammed (Camara dk. 89 ?) Balaj xx
A. Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Gökhan Süzen xx, Hakan Çinemre xx, Muhammet Özkal xx, Emre Sağlık xx, Okan Derici xx (Asım Hamzaçebi dk. 73 xx) Muhammed Gönülaçar xx, Djedje xx (Oğuzhan Sarı dk. 84 ?), Berkant Gündem xx (Alaattin Öner dk. 84 ?) Bekir Turaç Böke xx (Özer Özdemir dk. 46 xx), Ömer Şişmanoğlu xx
Goller: Rashad Muhammed (dk. 39), Olawoyin (dk. 56) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Olawoyin, Erhan Kartal (Keçiörengücü)

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