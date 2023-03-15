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Ankara şehrimiz İç Anadolu Bölgesi’nde, Samsun ilimiz ise Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Bu sebeple en merak edilen sorulardan biri de bu iki şehir arasındaki mesafelerdir. Çünkü vatandaşlarımız iş, eğitim, aile ziyareti gibi pek çok farklı nedenlerden dolayı iki şehir arasında mekik dokuyabilmektedir. Ankara Samsun arası kaç km, Ankara Samsun arası kaç saat, Samsun Ankara arası arabayla kaç saat sürüyor, Samsun Ankara otobüsle kaç saat sürüyor, Samsun Ankara arası uçakla kaç saat sürüyor? Ankara ve Samsun arası ulaşımla ilgili merak edilen tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Ankara Samsun Arası Kaç Km?

En çok sorulan sorulardan biri de iki şehir arasındaki kilometre farkıdır. Ankara ile Samsun arası ortalama 414 kilometredir. Kilometre farlılıkları tercih edilen karayollarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat bu farklar oldukça azdır.

Ankara Samsun Arası Kaç Saat?

Ankara ile Samsun arasındaki mesafe tercih edilen vasıtalara göre farklılık göstermektedir. Şayet özel aracınızla bölgeye ulaşım sağlamak isterseniz D200 karayolu üzerinden yolculuğunuzu 4 saat 57 dakikada tamamlayabilirsiniz. Otobüsle ise Ankara üzerinden Samsun’a 6 saat 48 dakika varış sağlayabilirsiniz. Uçak yolculuğuyla ile iki şehir arasındaki mesafe 320 kilometredir. Dolayısıyla aktarmasız olarak bir şehirden diğerine yaklaşık 1 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

Samsun Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Arabayla yolculuklar genellikle çekirdek aileler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle küçük çocuğu olan ailelerin belirli rotasyonlarda durmaları gerekebilir. Kendi aracınızla yolculuğu çıktığınızda sabit bir hız yapma zorunluluğunuzda ortadan kalkar. Otobüs ile seyahatlerde bu sebeple çocuklu aileleri zorlayıcı olabilmektedir. Samsun üzerinden Ankara’ya D200 karayolu üzerinden ortalama 4 saat 57 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

Samsun Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında aktif olarak taşımacılık yapan pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Dilerseniz internet üzerinden de yerinizi ayırtabilirsiniz. Bu otobüs firmaları: Metro Turizm, Kamil Koç, Rize Ses Seyahat, Giresun Seyahat, Ali Osman Ulusoy, Lüks Artvin Seyahat, Sahil Seyahat, Lüks Karadeniz Seyahat ve Varan Turizm’dir. Otobüs ile iki şehir arasında 414 kilometre bulunmaktadır. Otobüsle Samsun Ankara arası 6 saat 48 dakika kadar sürmektedir. Ancak her otobüs firmasının yol güzergâhı ya da bilet fiyatları farklılık göstermektedir. Mola verdikleri ve yerleşim yerlerine de uğradıkları için saatlerde ufak tefek oynamalar söz konusu olabilmektedir.

Samsun Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Özellikle uzun seyahatlerde havayoluyla ulaşım çokça tercih edilmektedir. Bunun en önemli sebebi konfor, hız ve sunulan hizmetlerdir. Karayolu ile ulaşımda trafiğe bağlı olarak gecikmeler yaşanabilir. Oysa havayolları ile ulaşımda herhangi bir trafik söz konusu olmadığından dolayı ulaşım saatleri belirlenen aralıklarda olmaktadır. Bahsettiğimiz bu durum ülkemiz içinde geçerlidir. Eğer aktarmasız uçuşlar yapmıyorsak karayolları ulaşıma göre çok daha kısa sürede istenilen konumda oluruz. Ankara üzerinden Samsun şehrimize hem aktarmalı hem de aktarmasız olarak uçuşlar gerçekleştirilmektedir.

Samsun Çarşamba Havalimanı üzerinden Ankara Esenboğa Havalimanı’na sadece 1 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. Aktarmalı uçuşlar ise Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleşmektedir. Buradan ise aktarmayla birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaşılmaktadır. Aktarmalı olarak gerçekleştirilen uçuşlar 3 saat ile 9 saat arasında değişmektedir.