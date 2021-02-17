Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Ankara - Sivas YHT biletleri ne kadar olacak? 0:00 / 0:00

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında test sürüşleri devam başladı. Test sürüşlerinin, 4-5 ay kadar süreceği açıklandı. Ankara merkezli olarak İstanbul, Eskişehir ve Konya’nın ardından Sivas yüksek hızlı tren seferleri başlatılacak. Seferlerin, bu durumda yılın üçüncü ya da son çeyreğinde başlatılması bekleniyor. Yeni hatta uygulanacak bilet fiyatları ne olacak? Bu sorunun yanıtının ardına düştük. TCDD Taşımacılık'ın, bu konuda bir çalışma yaptığı ifade ediliyor.

Henüz, net bir rakam ya da tutar ortaya çıkmadı. Ancak, tren bilet fiyatlarına esas oluşturacak “kıstas”lar üzerinden tahmini hesaplamalar yapılıyor. Hızlı tren biletleri, genelde uçaktan daha ucuz, otobüsten görece pahalı oluyor. Hat uzunluğu önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ankara-Sivas 405 kilometre uzunluğunda bir hat. Ankara-İstanbul hızlı tren hattına yakın sayılabilecek bir uzunluğa sahip. Ankara-İstanbul arasında bilet fiyatı (Söğütlüçeşme’ye kadar) 85 TL 50 kuruş. Yeni hatta, Ankara-İstanbul bilet fiyatlarına yakın bir fiyat gündeme gelebilir. Bu durumda biletlerin, 100-150 TL olması yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.

Yeni hatta, bir süre Ankara-Kırıkkale Balışeyh arasında “konvansiyonel” (mevcut) hat kullanılacak. Bu bölümde, inşaat çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale’den sonra Sivas’a kadar yeni inşa edilen hızlı tren hattı kullanılacak. Hat tamamlandığında Ankara-Sivas arası seyahat süresi trenle 2 saat olacak.

12 TREN TESLİM ALINDI

TCDD, 2018 yılında, İslam Kalkınma Bankası’nın finansmanını sağladığı 12 yüksek hızlı tren seti için Alman Siemens’le anlaşmıştı. Siemens, söz konusu trenleri öngörülen takvim çerçevesinde tamamlayıp, TCDD Taşımacılık’a teslim etti. Trenlerden sonuncusu, kısa süre önce Ankara’ya ulaştı. TCDD, trenlerin testini yapıyor. Testi tamamlanan trenler, ihtiyaç olan hatta sefere konulacak.