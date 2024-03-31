Ankara Çubuk Belediyesi hangi partide? Ankara Çubuk Belediye başkanı kimdir? Ankara Çubuk Belediye başkan adayları Ankara Çubuk Belediyesi hangi partide? Ankara Çubuk Belediye Başkanı kimdir? Ankara Çubuk Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çubuk Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çubuk Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çubuk yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:49 facebook

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