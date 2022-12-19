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Tesla hisselerinde Twitter dalgalanması

Elon Musk'ın sonuçlarına uyacağını açıkladığı ankette kullanıcılar ünlü milyarderin Twitter yöneticiliğini bırakması yönünde oy kullandı. Anket sonucu Musk'ın Tesla'ya daha fazla odaklanacağı şeklinde yorumlandığı için firmanın hisselerinde önce yüzde 2.9 yükseliş yaşandı. Musk'tan anket sonrası açıklama gelmemesiyle oluşan belirsizlikle Tesla hisseleri kazanımlarını geri verdi ve yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Bu esnada Tesla'nın piyasa değeri önce 13.7 milyar dolarlık artışla 488.1 milyar dolara çıktı. Daha sonra 461.6 milyar dolara geriledi. Yani Tesla'nın değerinde gün içinde 40 milyar dolarlık bir dalgalanma yaşandı

Tesla hisselerinde Twitter dalgalanması

Dün Dünya Kupsi finali için Katar'da olan Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk dünyanın neresinde olursa olsun gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Twitter'da sadece rakip sosyal medya platformlarının reklamını yapan hesapların silineceğinin duyurulması ve çeşitli gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasıyla Musk'a yönelik sert eleştiriler gelmişti.

Yaşanan tartışmalar üzerine ise Elon Musk, 'Twitter yöneticiliğini bırakmalı mıyım' sorusunu sorarak bir anket açtı ve anketin sonucuna uyacağını açıkladı.

Ankete katılan 17.5 milyon kullanıcının yüzde 57.5'i Musk'ın görevi bırakması yönünde oy kullandı.

Bu gelişmeler Musk'ın diğer şirketi Tesla'nın hisselerinde büyük bir dalgalanmaya yol açtı. Musk'ın anket sonucuna uyacağı beklentisiyle Tesla hisseleri önce yüzde 2.9 yükseldi. Yatırımcılar Musk'ın görev sayısının azalmasının Tesla'ya yarar sağlayacağı görüşüyle alım yaptı.

AÇIKLAMA GELMEYİNCE DÜŞTÜ

Ancak anketin sonuçlanmasının üzerinden saatler geçmesine rağmen Musk'tan bir açıklama gelmedi. Bu da sadece Twitter değil Tesla'ya yönelik belirsizliklerin ve soru işaretlerinin artmasını sağladı.

Böylece önce yüzde 3'e yakın yükselen Tesla hisseleri TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 1.8 düştü.

Cuma gününü 150.23 dolardan kapatan hisseler önce 154.55 dolara kadar yükseldi, ardından 146.18 dolara kadar düştü.

Bu esnada dünyanın en değerli otomotiv üreticisi konumunda bulunan Tesla'nın piyasa değerinde milyarlarca dolarlık oynama yaşandı. Açılış öncesinde Tesla'nın piyasa değeri 474.4 milyar dolar seviyesindeydi. Önce 13.7 milyar dolarlık artışla 488.1 milyar dolara çıktı. Daha sonra 461.6 milyar dolara geriledi. Gün içi zirvesinden 26.5 milyar dolarlık düşüş yaşadı. Yani yaklaşık 40 milyar dolarlık bir dalgalanma yaşandı.

Tesla hisseleri şu ana kadar 2022 genelinde yüzde 63 değer kaybetti.

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