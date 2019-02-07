Antalya'nın Elmalı ilçesinde 54 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Elmalı Kapalı Cezaevi'nde bulunan 54 kişi, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kaldırıldıkları Elmalı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu kişilerden 4'ünün yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiği, diğerlerinin tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.