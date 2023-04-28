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Haberler Gündem Antalya'da kavşaklara renkli "kurakçıl peyzaj" uygulaması
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Antalya'nın kavşakları "kurakçıl peyzaj" uygulaması ile renkleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin oluşturabileceği kuraklık tehlikesine karşı kurakçıl peyzaj projesi kapsamında Demre-Kaş sınırı Üçağız Kekova Kavşağı'nda kuraklığa dayanıklı bitkilerin de yer aldığı rengarenk bir çalışma gerçekleştirdi

Antalya'da kavşaklara renkli
İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre-Kaş sınırı Üçağız Kekova Kavşağı'na "kurakçıl peyzaj" düzenlemesi yaptı.

Büyükşehir belediyesi, iklim değişikliğinin oluşturabileceği kuraklık tehlikesine karşı kurakçıl peyzaj projesi çalışmalarına devam ediyor. Su ve enerjiden tasarruf için kent merkezindeki kavşak ve refüj düzenlemelerinde çim yerine ağaç kabuğu uygulamasını yapan büyükşehir belediyesi ekipleri bu çalışmalarını ilçelerde de sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler son olarak Demre ile Kaş ilçe sınırında yer alan ünlü Üçağız Kekova girişi kavşağında kurakçıl peyzaj çalışması yaptı. Bin metrekarelik alanda kuraklığa dayanıklı bitkiler kullanıldı.

Mavi, turuncu ve kahverengi ağaç kabuklarının kullanıldığı peyzaj çalışması ile rengarenk görünen kavşak görsel bir şölen oluşturdu.

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