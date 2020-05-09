Antalya'da sağlık çalışanlarının çocuklarından,

AA

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun desteğiyle annelerine sürpriz hazırlayan çocuklar, şarkılı klip çekti.

Çocuklar, "Bilmece" isimli şarkıyı evlerinden seslendirdi.

#BenimAnnemBirKahraman başlığıyla Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in ve belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Sözen, bu süreçte çocuklarından uzakta, insanlara özveriyle yardım eden sağlık çalışanı tüm annelerin gününü kutladı.

- "Sana sarılacağım günü dört gözle bekliyorum"

Çocuklar, klibin sonunda uzun süredir göremedikleri annelerine gönderdikleri sesli mesajla duygulandırdı.

Çocuklardan Ceylin Kansu, "Evde tek başıma kalıp seni çok özlerken biliyorum ki sen bir insana özveriyle sağlık hizmeti veriyorsun. Seninle gurur duyuyorum anneciğim." diye seslendi.

Beren Caz da "Meleğim, annem seni çok özledim, sana sarılacağım günü dört gözle bekliyorum." dedi.

Zübeyde Elif Deniz ise "Anne ağaç olsan dal olurum, yaprak olurum sana gelirim. Seni seviyorum Anneler Günü'n kutlu olsun." ifadelerini kullandı.