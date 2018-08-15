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"Buradan çıkan yavrular yıllar sonra yumurtlamak için geri geliyor. Bu sahilleri kullanacağız ama bu sahillerde bizim kadar yaşama hakkı olan başka canlılar var. Onların yaşam haklarına da saygı duyacağız. Herkes bu plajları başka canlıların da kullandığını bilmeli. Belirlenen yuvalara kesinlikle dokunmamalı." diye konuştu.