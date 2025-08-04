Antalya'dan günlük ziyaretçi rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 3 Ağustos'ta günlük ziyaretçi rekoru kırıldığını duyurdu. 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı ziyaretçi havayoluyla Antalya'ya geldi.

Bakan Ersoy, rekoru sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Antalya’dan yine gurur verici yeni bir rekor!

Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı.

Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor.

Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi.

Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor.

Gururluyuz."