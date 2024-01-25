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        Küçük çocuk, yangın söndürme çalışması sırasında bidonla su taşıdı

        ANTALYA'da 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıkarken, söndürme çalışmasına destek vermek isteyen 4-5 yaşlarındaki bir çocuk, 5 litrelik bidonla su taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:50
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        Küçük çocuk, yangın söndürme çalışması sırasında bidonla su taşıdı
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        ANTALYA'da 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıkarken, söndürme çalışmasına destek vermek isteyen 4-5 yaşlarındaki bir çocuk, 5 litrelik bidonla su taşıdı.

        Yangın, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 257 Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Araç tamir deposu olarak kullanılan bodrum katından duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler gelene kadar apartmanda oturanlar, su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. 4-5 yaşlarındaki bir çocuk da elindeki 5 litrelik su bidonu ile söndürme çalışmalarına destek vermek istedi. Fakat güvenlik gerekçesiyle çocuk bölgeden uzaklaştırılırken, elindeki bidonu alan polis, alevleri söndürmeye çalışanlara verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürüp, apartmandaki dumanı tahliye etti.

        Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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