Tütüncü, seçim çalışmalarını Korkuteli'de sürdürdü

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.

Tütüncü, 19 ilçede sürdüreceği seçim çalışmalarına baba ocağı Korkuteli'nden başladı. AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla önce Yakaköy'de AK Parti Antalya İl Teşkilatı kurucularından Hamza Taş'ın kabrini ziyaret eden Tütüncü, mahalle sakinleriyle buluştu.

Bozova kıraathanesinde köylülerle bir araya gelen Tütüncü, istek ve talepleri dinledi. Siyasette en büyük gücün milletin gücü olduğunu belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Milletin kalbinde gönlünde yer alırsanız sorumluluğun üstesinden gelmek çok daha kolay olur. Biz 2009'da Kepez'de göreve geldiğimizde yüzde 34 oy aldık. İkinci seçimlerde yüzde 40,6, üçüncü seçimlerde 50,5 oy seviyesine taşıdık. Bu şunu gösteriyor. Biz her seçimde halkımızın gönlündeki yerimizi, sevgimizi derinleştirdik. Sevgi nasıl elde ediliyor? Bir hizmet yapacaksın, ikincisi de gönül kazanacaksın. Allah’ın izniyle şimdi Korkuteli’de çok güzel bir gelecek imkanı var. Ben bugün Bozova'dan ilk defa bir şey söylüyorum. Korkuteli üçlü olsun güçlü olsun."

Hükümet, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi olarak el ele verince ilçenin güzelleşeceğini aktaran Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerine açtığı yoldan giderek ilçe başkanlarıyla el ele vererek, kampanyayı bitireceklerini bildirdi.

Bozova'dan sonra Korkuteli ilçesine geçen Tütüncü, MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'i ziyaret ederek, ardından AK Parti İlçe Teşkilatı önünden konuşma yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Korkuteli Belediye Başkan adayının Sadık Önal olduğunu söyleyen Tütüncü, "Bize düşen, Sadık Önal kardeşimizi, 31 Mart'ta en güçlü şekilde seçim sandığının başına taşımaktır. O sandıktan en güçlü şekilde Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayını çıkartmaktadır. Korkuteli’ne bu yakışır. Korkuteli’ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında da dikkat edin tüm zamanların rekorunu kırmak yakışır." ifadesini kullandı.

Tütüncü ve beraberindeki heyet, Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Yorulmaz, BBP İlçe Başkanı Şahin Dizman'ı makamlarında ziyaret etti.

Tütüncü, Korkuteli sokaklarında vatandaşla sohbet ederek, taleplerini dinledi.