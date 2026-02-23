Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti

        Antalya'da Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve beraberindeki heyet, Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 17:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti

        Antalya'da Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve beraberindeki heyet, Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman'ı ziyaret etti.

        Yığman, ziyarette yaptığı konuşmada, kent genelinde yapılacak sosyal, kültürel ve dini faaliyetlerde işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.


        Müftülük çalışmaları hakkında bilgi veren Yığman, ziyaretten dolayı da Güvenbaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

        Güvenbaş da platformu Antalya'da hayata geçirdiği projelerden bahsederek, işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi" düzenlen...
        Antalya'da "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi" düzenlen...
        Silahlı 'alacak' kavgasında 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
        Silahlı 'alacak' kavgasında 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı
        Büyükşehir'den şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik eğitim Özdemir: "'Kadı...
        Büyükşehir'den şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik eğitim Özdemir: "'Kadı...
        Antalya semalarında HÜRJET test uçuşları öncesi ses uyarısı "Patlama benzer...
        Antalya semalarında HÜRJET test uçuşları öncesi ses uyarısı "Patlama benzer...
        Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak
        Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak